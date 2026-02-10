Политолог: зачем Макрон призывает возобновить диалог с Россией

«Он пытается быть субъектным, он пытается сделать свою страну субъектной, он пытается увеличить долю продаж своего военно-промышленного комплекса», — уточнил собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что для Макрона эти задачи являются основными.
Политолог объяснил, что французский политик старается выделиться на фоне других лидеров Европы, поэтому и делает такие заявления, которые противоречат общему европейскому видению. Эксперт добавил, что США диктуют европейцам, как поступать и какое оружие закупать, а экономическое давление оказывает Великобритания.
По мнению Асафова, Макрон настаивает на возобновлении контактов с Кремлем на случай, если геополитическая ситуация изменится. В этом случае Франция и он, как ее лидер, окажутся впереди всех.
Ранее глава Пятой Республики предложил политикам Европы наладить сотрудничество с Москвой, чтобы строить совместную европейскую архитектуру безопасности. По его мнению, Брюссель не должен зависеть от Белого дома в контактах с Кремлем.