Политолог: зачем Макрон призывает возобновить диалог с Россией

Французский лидер Эмманюэль Макрон, заявляя о необходимости восстановления контактов с Москвой, пытается поднять уровень суверенности своей страны и привлечь внимание к продукции ВПК республики. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Асафов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Он пытается быть субъектным, он пытается сделать свою страну субъектной, он пытается увеличить долю продаж своего военно-промышленного комплекса», — уточнил собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что для Макрона эти задачи являются основными.

Политолог объяснил, что французский политик старается выделиться на фоне других лидеров Европы, поэтому и делает такие заявления, которые противоречат общему европейскому видению. Эксперт добавил, что США диктуют европейцам, как поступать и какое оружие закупать, а экономическое давление оказывает Великобритания.

По мнению Асафова, Макрон настаивает на возобновлении контактов с Кремлем на случай, если геополитическая ситуация изменится. В этом случае Франция и он, как ее лидер, окажутся впереди всех.

Ранее глава Пятой Республики предложил политикам Европы наладить сотрудничество с Москвой, чтобы строить совместную европейскую архитектуру безопасности. По его мнению, Брюссель не должен зависеть от Белого дома в контактах с Кремлем.

