Политолог: Зеленский выдает желаемое за действительное

С тех пор как в 2023 году ВСУ завершили крупное наступление, президент Украины Владимир Зеленский мечтает получить гарантии территориальной целостности со стороны Запада, которые позволили бы ему сохранить нынешний политический режим. Такое мнение в беседе с Новостями Mail высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт считает, что заявление Зеленского о готовых документах по гарантиям безопасности для Украины — это мечты вслух и попытка выдать желаемое за действительное.

Он думает об этом с 2021 года. Для Зеленского спасением стало бы такое завершение конфликта, при котором националистическое, лояльное для Запада на Украине сохранилось бы в каких-то границах. С тех пор как в 2023 году Украина завершила крупное наступление, она мечтает получить какие-то гарантии территориальной целостности. И переговоры об этом с Западом ведутся постоянно.

Станислав Ткаченко
профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»

Точный смысл заявлений Зеленского остается не вполне ясным. Однако вероятно, что ему были даны гарантии о возможном размещении в стране иностранных, прежде всего, европейских военных контингентов. По мнению Ткаченко, Украине могли пообещать какие-то гарантии по аналогии с 5-й статьей НАТО, но уже в рамках отдельного соглашения с европейскими странами.

Главное заключается в том, что в этих разговорах нет упоминания ни США, ни России. И Российская Федерация никогда не подпишет соглашение с Украиной, которое бы предусматривало размещение на Украине иностранных войск и какой-либо иной статус, кроме нейтрального.

Станислав Ткаченко
профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»
