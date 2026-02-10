Эксперт считает, что заявление Зеленского о готовых документах по гарантиям безопасности для Украины — это мечты вслух и попытка выдать желаемое за действительное.
Он думает об этом с 2021 года. Для Зеленского спасением стало бы такое завершение конфликта, при котором националистическое, лояльное для Запада на Украине сохранилось бы в каких-то границах. С тех пор как в 2023 году Украина завершила крупное наступление, она мечтает получить какие-то гарантии территориальной целостности. И переговоры об этом с Западом ведутся постоянно.
Точный смысл заявлений Зеленского остается не вполне ясным. Однако вероятно, что ему были даны гарантии о возможном размещении в стране иностранных, прежде всего, европейских военных контингентов. По мнению Ткаченко, Украине могли пообещать какие-то гарантии по аналогии с 5-й статьей НАТО, но уже в рамках отдельного соглашения с европейскими странами.
Главное заключается в том, что в этих разговорах нет упоминания ни США, ни России. И Российская Федерация никогда не подпишет соглашение с Украиной, которое бы предусматривало размещение на Украине иностранных войск и какой-либо иной статус, кроме нейтрального.