Политолог: Зеленский выдает желаемое за действительное

Он думает об этом с 2021 года. Для Зеленского спасением стало бы такое завершение конфликта, при котором националистическое, лояльное для Запада на Украине сохранилось бы в каких-то границах. С тех пор как в 2023 году Украина завершила крупное наступление, она мечтает получить какие-то гарантии территориальной целостности. И переговоры об этом с Западом ведутся постоянно.