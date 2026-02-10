Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой

Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества. «Затрагивалась также ситуация вокруг Украины. Сирил Рамафоза выразил поддержку российским усилиям, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта», — говорится в сообщении.
Утром того же дня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в графике Путина запланирован международный телефонный разговор.
«Сегодня у президента запланирован международный телефонный разговор», — сказал Песков журналистам. Он не уточнил, с кем именно собирается говорить Путин, но отметил, что беседа запланирована на середину дня.
Материал дополняется.