Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Южной-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества. «Затрагивалась также ситуация вокруг Украины. Сирил Рамафоза выразил поддержку российским усилиям, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта», — говорится в сообщении.

Утром того же дня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в графике Путина запланирован международный телефонный разговор.

«Сегодня у президента запланирован международный телефонный разговор», — сказал Песков журналистам. Он не уточнил, с кем именно собирается говорить Путин, но отметил, что беседа запланирована на середину дня.

Материал дополняется.

