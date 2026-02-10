Ричмонд
Токио опроверг сообщения о присоединении Японии к программе НАТО по Украине

Правительство Японии опровергло сообщения местных СМИ о том, что страна присоединится к инициативе НАТО, позволяющей обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями (PURL) за счет закупки американского оборудования.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Минору Кихара.

Мы в курсе упомянутых вами сообщений (японских СМИ). В данный момент утверждение о том, что такое соглашение было достигнуто между Японией и НАТО, не соответствует действительности.

Минору Кихара
генсек Кабмина Японии

При этом Кихара заявил, что Япония продолжит оказывать поддержку Украине, направленную на «восстановление и укрепление ее общества и экономики».

Ранее местная телерадиовещательная корпорация сообщила, что Япония присоединяется к проекту PURL, подчеркнув, что японские средства пойдут исключительно на приобретение нелетального оборудования, включая радарные системы и бронежилеты.

НАТО запустила программу PURL летом 2025 года в ответ на прекращение Соединенными Штатами безвозмездных поставок оружия Киеву. В рамках PURL Украина определяет свои военные приоритеты, а страны Европейского союза оплачивают закупку необходимого вооружения у США, которое затем безвозмездно передается Украине.

