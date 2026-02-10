Ричмонд
В Тбилиси начался суд над Саакашвили

ТБИЛИСИ, 10 фев — РИА Новости. Тбилисский городской суд проводит во вторник заседание по делу о саботаже и призывах к госперевороту, в котором фигурируют экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и другие лидеры оппозиционных грузинских партий, сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Источник: Freepik

Генеральная прокуратура Грузии в ноябре прошлого года предъявила обвинения Саакашвили, оппозиционерам Георгию Вашадзе, Нике Гварамии, Нике Мелии, Зурабу Гирчи Джапаридзе, Елене Хоштария, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе по делу о саботаже, призывах к госперевороту и оказании помощи иностранным организациям во враждебной деятельности.

По данным агентства, на заседании суда присутствуют Саакашвили и большинство обвиняемых оппозиционеров.

Саакашвили в Грузии обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе об избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств, о разгоне акции протеста в 2007 году и о незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, Саакашвили придется отбывать наказание до 2034 года. Также данный момент Тбилисский городской суд рассматривает дело о причастности Саакашвили к разгону акции протеста 7 ноября 2007 года.