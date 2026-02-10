В Госдуме перечислили условия возобновления диалога России и ЕС

Парламентарий перечислил условия для Запада для налаживания контакта с Россией. По мнению собеседника NEWS.ru, Европа должна отозвать все санкции и возместить потери от рестрикций, в том числе от «заморозки» российских активов. Депутат добавил, что российская сторона могла бы потребовать и возмещение ущерба от поставок оружия ВСУ, которые убивают мирных граждан и разрушают инфраструктуру.