Парламентарий перечислил условия для Запада для налаживания контакта с Россией. По мнению собеседника NEWS.ru, Европа должна отозвать все санкции и возместить потери от рестрикций, в том числе от «заморозки» российских активов. Депутат добавил, что российская сторона могла бы потребовать и возмещение ущерба от поставок оружия ВСУ, которые убивают мирных граждан и разрушают инфраструктуру.
Делягин также считает, что Европа обязана прекратить требовать соблюдения прав интеллектуальной собственности и способствовать превращению России в центр промышленного и программного развития.
Ранее стало известно о заявлениях европейских лидеров о необходимости возобновления контактов с Кремлем. С такой инициативой выступили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и эстонский президент Алар Карис.