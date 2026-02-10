Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме перечислили условия возобновления диалога России и ЕС

Европейские страны должны выполнить ряд требований, в том числе снять санкционные ограничения, введенные в отношении России ранее, чтобы Москва вступила с ними в переговоры. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий перечислил условия для Запада для налаживания контакта с Россией. По мнению собеседника NEWS.ru, Европа должна отозвать все санкции и возместить потери от рестрикций, в том числе от «заморозки» российских активов. Депутат добавил, что российская сторона могла бы потребовать и возмещение ущерба от поставок оружия ВСУ, которые убивают мирных граждан и разрушают инфраструктуру.

Делягин также считает, что Европа обязана прекратить требовать соблюдения прав интеллектуальной собственности и способствовать превращению России в центр промышленного и программного развития.

Ранее стало известно о заявлениях европейских лидеров о необходимости возобновления контактов с Кремлем. С такой инициативой выступили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и эстонский президент Алар Карис.