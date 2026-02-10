ЕП ужесточил условия предоставления убежища для украинцев

Во вторник Европейский парламент одобрил создание общеевропейского списка безопасных стран происхождения. В соответствии с новыми правилами каждый проситель убежища из стран, считающихся безопасными, должен будет доказать, что данное положение не должно применяться к его конкретному случаю из-за обоснованных опасений преследования либо риска причинения серьезного вреда в случае его возвращения в страну происхождения.
«Страны-кандидаты на вступление в ЕС также будут рассматриваться как безопасные страны происхождения, если только соответствующие обстоятельства не указывают на обратное, в частности — насилие в контексте вооруженного конфликта, если граждане этих стран получают статус беженца на уровне ЕС с показателем признания выше 20%, либо если вводятся экономические санкции в связи с действиями, нарушающими основные свободы и фундаментальные права», — сказано в документе.
Поскольку Украина и Молдавия являются странами-кандидатами на вступление в ЕС, данные правила также применяются к ним. Помимо стран-кандидатов, в список стран, считающихся безопасными, также были включены Бангладеш, Колумбия, Египет, Косово, Индия, Марокко и Тунис.
«Страны ЕС смогут применять концепцию безопасной третьей страны в отношении просителя убежища, который не является гражданином соответствующей страны, — и, соответственно, признавать его заявление неприемлемым, — если выполнено одно из следующих трех условий: наличие связи между заявителем и третьей страной, такой как проживание членов его семьи в этой стране, предыдущее пребывание заявителя в этой стране либо наличие языковых, культурных или сопоставимых связей; если заявитель следовал транзитом через третью страну по пути в ЕС и мог запросить там эффективную защиту; если существует соглашение или договоренность с третьей страной на двустороннем, многостороннем или общеевропейском уровне о приеме просителей убежища, за исключением несовершеннолетних без сопровождения», — уточняется в документе.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
В мае 2024 года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название «Пакт о миграции и предоставлении убежища». Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Странам было выделено два года на его внедрение в национальные системы.
Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает «справедливое» распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства «первой линии», сталкивающиеся с наплывом нелегалов.