ЕП ужесточил условия предоставления убежища для украинцев

«Страны ЕС смогут применять концепцию безопасной третьей страны в отношении просителя убежища, который не является гражданином соответствующей страны, — и, соответственно, признавать его заявление неприемлемым, — если выполнено одно из следующих трех условий: наличие связи между заявителем и третьей страной, такой как проживание членов его семьи в этой стране, предыдущее пребывание заявителя в этой стране либо наличие языковых, культурных или сопоставимых связей; если заявитель следовал транзитом через третью страну по пути в ЕС и мог запросить там эффективную защиту; если существует соглашение или договоренность с третьей страной на двустороннем, многостороннем или общеевропейском уровне о приеме просителей убежища, за исключением несовершеннолетних без сопровождения», — уточняется в документе.