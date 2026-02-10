Euractiv: США хотят передать управление двумя командными центрами НАТО союзникам

Издание напоминает, что перестановки в командовании НАТО начались после того, как Вашингтон заявил, что может сократить свое военное присутствие в Европе, чтобы сосредоточиться на других угрозах, таких как Китай. Однако на внедрение анонсированных изменений уйдут месяцы, отмечает Euractiv.