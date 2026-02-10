Euractiv: США хотят передать управление двумя командными центрами НАТО союзникам

Союзники согласовали новое распределение обязанностей старших офицеров в командной структуре НАТО… Теперь европейские партнеры, включая новых членов НАТО, будут играть более заметную роль в военном руководстве Североатлантического альянса.
Кроме того, Германия и Польша в дальнейшем могут принять на себя управление командованием объединенных сил НАТО в нидерландском Брюнссуме. Этот командный центр отвечает за координацию многонациональных сил, чья деятельность сосредоточена преимущественно в Центральной и Восточной Европе.
Издание напоминает, что перестановки в командовании НАТО начались после того, как Вашингтон заявил, что может сократить свое военное присутствие в Европе, чтобы сосредоточиться на других угрозах, таких как Китай. Однако на внедрение анонсированных изменений уйдут месяцы, отмечает Euractiv.
Тем временем США по-прежнему будут играть центральную роль в обороне Европы: они продолжат контролировать основные воздушные, сухопутные и морские командования НАТО и сохранят за собой высший пост Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
«Мы пытаемся сделать НАТО сильнее… заставить организацию работать так, как это было задумано — как альянс 32 сильных и боеспособных союзников», — пояснил он.