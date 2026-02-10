Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euractiv: США хотят передать управление двумя командными центрами НАТО союзникам

США передадут европейским странам управление двумя командными центрами НАТО, так как президент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы союзники взяли на себя больше ответственности за свою оборону. Об этом сообщает европейское издание Euractiv.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным издания, Вашингтон передаст Италии контроль над командным центром НАТО в Неаполе, а Великобритании — в Норфолке (штат Вирджиния). Как утверждают осведомленные источники, США при этом возьмут на себя командование военно-морскими силами НАТО, базирующимися в британском Хартфордшире.

Союзники согласовали новое распределение обязанностей старших офицеров в командной структуре НАТО… Теперь европейские партнеры, включая новых членов НАТО, будут играть более заметную роль в военном руководстве Североатлантического альянса.

представитель НАТО

Кроме того, Германия и Польша в дальнейшем могут принять на себя управление командованием объединенных сил НАТО в нидерландском Брюнссуме. Этот командный центр отвечает за координацию многонациональных сил, чья деятельность сосредоточена преимущественно в Центральной и Восточной Европе.

По словам источника, эти решения связаны с планированием будущих ротаций.

Издание напоминает, что перестановки в командовании НАТО начались после того, как Вашингтон заявил, что может сократить свое военное присутствие в Европе, чтобы сосредоточиться на других угрозах, таких как Китай. Однако на внедрение анонсированных изменений уйдут месяцы, отмечает Euractiv.

Тем временем США по-прежнему будут играть центральную роль в обороне Европы: они продолжат контролировать основные воздушные, сухопутные и морские командования НАТО и сохранят за собой высший пост Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер в понедельник подчеркнул, что администрация Трампа стремится «укрепить, а не демонтировать» альянс, заставляя Европу активизироваться.

«Мы пытаемся сделать НАТО сильнее… заставить организацию работать так, как это было задумано — как альянс 32 сильных и боеспособных союзников», — пояснил он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше