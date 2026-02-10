Захарова: РФ призывает Израиль пересмотреть шаги по Западному берегу Иордана

«Призываем израильские власти пересмотреть намеченные шаги, нацеленные на изменение “статус-кво” на Западном берегу реки Иордан, с тем чтобы избежать дальнейшего опасного обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и во всем регионе», — подчеркнула дипломат.
Она добавила, что решения израильского правительства по усилению контроля на Западном берегу реки Иордан заслуживают осуждения и вызывают обеспокоенность.
«Новые израильские решения по Западному берегу заслуживают осуждения со стороны международного сообщества и вызывают серьезную обеспокоенность, — указала дипломат. — Предпринята попытка отхода от духа и положений соглашения “Осло II”, заключенного в 1995 году между Израилем и Палестинской национальной администрацией».