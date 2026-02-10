Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: РФ призывает Израиль пересмотреть шаги по Западному берегу Иордана

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Москва призывает израильские власти пересмотреть намеченные шаги, нацеленные на изменение статус-кво на Западном берегу реки Иордан во избежание дальнейшего опасного обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: Reuters

«Призываем израильские власти пересмотреть намеченные шаги, нацеленные на изменение “статус-кво” на Западном берегу реки Иордан, с тем чтобы избежать дальнейшего опасного обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и во всем регионе», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что решения израильского правительства по усилению контроля на Западном берегу реки Иордан заслуживают осуждения и вызывают обеспокоенность.

«Новые израильские решения по Западному берегу заслуживают осуждения со стороны международного сообщества и вызывают серьезную обеспокоенность, — указала дипломат. — Предпринята попытка отхода от духа и положений соглашения “Осло II”, заключенного в 1995 году между Израилем и Палестинской национальной администрацией».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше