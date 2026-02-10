Служба внешней разведки России сообщила накануне, что ряд иностранных НПО пытается повлиять на ситуацию в Беларуси. Среди этих организаций — фонды, агентства и структуры из США, Великобритании, Германии, Польши и других стран Европы. Цель этих НПО — аккумулировать силы и ресурсы, чтобы вновь дестабилизировав обстановку в республике, добиться смены конституционного строя.
До этого в СВР РФ сообщили, что константинопольский патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств. Сообщается, что высшее руководство Великобритании в контактах с Евросоюзом «отчаянно продавливает» кражу российских активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear.
Информацию прокомментировал известный российский эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
«Здесь, безусловно, стоит обратить внимание на “семью трех президентов”, которая была в Литве, а теперь переехала в Польшу. Я имею в виду Свету, Сережу и их общего мужа Франека. Но если без юмора, то эти люди будут всеми силами доказывать свою необходимость, либо окончательно уйдут на политическое кладбище. Как доказать свою нужность? Создать максимальные сложности Республике Беларусь, Союзному государству или, или, как максимум, привести к власти в республике своего человека. И он будут стараться использовать любые ошибки. Наши ошибки, я имею в виду. И ошибки Республики Беларусь, и Российской Федерации, и наши общие ошибки. В том числе и недоработки в информационной сфере, работе они будут использовать против нас. Я не вижу предпосылок для их победы, но они обязательно будут безобразничать в преддверии возможных реформ в Республике Беларусь», — отмечает Межевич.
На вопрос о том, могут ли западные структуры разрабатывать для Беларуси другой сценарий попытки смены власти — без использования националистических идей и запрещенной символики, Межевич ответил, что такой вариант вполне может иметь место.
«Они могут предложить какой-то иной формат, в том числе с использованием военно-политической провокации. Втянуть сюда какие-то войска. Не вижу пока возможностей для литовских, там вводить особо нечего. Но меня очень смущает эта история с немецкими танками на белорусской границе. Между прочим, речь идет о 105 единицах современной модификации “Леопардов” А6, А7, А8… Знаете, сейчас не 1941 год. 105 танков — это больше трети танкового парка всей Германии. И вдруг они оказываются, мягко говоря, не у германских границ. Значит что-то не случайное. Вряд ли это просто выставка. Демонстрация. Детишкам литовским показать, как выглядит “Леопард”? Для этого достаточно одной-двух единиц», — рассуждает эксперт.