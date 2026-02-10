Межевич: в отношении Беларуси возможна военно-политическая провокация

«Здесь, безусловно, стоит обратить внимание на “семью трех президентов”, которая была в Литве, а теперь переехала в Польшу. Я имею в виду Свету, Сережу и их общего мужа Франека. Но если без юмора, то эти люди будут всеми силами доказывать свою необходимость, либо окончательно уйдут на политическое кладбище. Как доказать свою нужность? Создать максимальные сложности Республике Беларусь, Союзному государству или, или, как максимум, привести к власти в республике своего человека. И он будут стараться использовать любые ошибки. Наши ошибки, я имею в виду. И ошибки Республики Беларусь, и Российской Федерации, и наши общие ошибки. В том числе и недоработки в информационной сфере, работе они будут использовать против нас. Я не вижу предпосылок для их победы, но они обязательно будут безобразничать в преддверии возможных реформ в Республике Беларусь», — отмечает Межевич.