СМИ: Украина и Европа не вошли в топ приоритетов США

Доклад Пентагона рассказывает о реализации политики администрации Дональда Трампа в течение года его нахождения на посту президента США. В документе указывается, что военный министр Пит Хегсет воплощает планы лидера страны вдоль южных границ Штатов, в Карибском бассейне, Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, пишет «Лента.ру».
Ранее Хегсет назвал планируемые расходы страны на оборону и нацбезопасность в 2027 году. Глава министерства войны уточнил, что по решению Трампа США направят на военные цели 1,5 трлн долларов. Шеф Пентагона пообещал, что расходование финансов будет вестись разумно.