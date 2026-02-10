Ричмонд
СМИ: Украина и Европа не вошли в топ приоритетов США

В новом отчете Минобороны США, в котором подводятся итоги деятельности военного ведомства, Европа и Украина не включены в перечень приоритетов. На отсутствие двух важных направлений в списке значимых обратила внимание «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Доклад Пентагона рассказывает о реализации политики администрации Дональда Трампа в течение года его нахождения на посту президента США. В документе указывается, что военный министр Пит Хегсет воплощает планы лидера страны вдоль южных границ Штатов, в Карибском бассейне, Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, пишет «Лента.ру».

В докладе также уточняется, что Пентагон сотрудничает с союзниками для совместной борьбы с глобальными угрозами безопасности. Европа в документе упоминается как партнер по НАТО в контексте перераспределения финансовой нагрузки. Про Украину в отчете Пентагона нет ни слова.

Ранее Хегсет назвал планируемые расходы страны на оборону и нацбезопасность в 2027 году. Глава министерства войны уточнил, что по решению Трампа США направят на военные цели 1,5 трлн долларов. Шеф Пентагона пообещал, что расходование финансов будет вестись разумно.

