СМИ: Украина и Европа не вошли в топ приоритетов США

В докладе также уточняется, что Пентагон сотрудничает с союзниками для совместной борьбы с глобальными угрозами безопасности. Европа в документе упоминается как партнер по НАТО в контексте перераспределения финансовой нагрузки. Про Украину в отчете Пентагона нет ни слова.