Посол России в Молдавии высказался о возможном выходе республики из СНГ

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров сообщил, что в Москве еще не видели информацию о реальном запуске властями Молдавии процедуры денонсации ключевых соглашений о вхождении страны в СНГ.

Источник: Российская газета

«(Глава МИД страны Михаил — ред.) Попшой действительно заявил о запуске процесса денонсации трех основополагающих договоров. Это соглашение о создании Содружества, устав и Алма-Атинская декларация, но мы пока не видели сообщений о том, что были запущены соответствующие юридические процедуры», — сказал он в интервью «России 24».

В январе глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ.