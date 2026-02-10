Посол России в Молдавии высказался о возможном выходе республики из СНГ

«(Глава МИД страны Михаил — ред.) Попшой действительно заявил о запуске процесса денонсации трех основополагающих договоров. Это соглашение о создании Содружества, устав и Алма-Атинская декларация, но мы пока не видели сообщений о том, что были запущены соответствующие юридические процедуры», — сказал он в интервью «России 24».