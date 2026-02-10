Ричмонд
Политолог: Япония усилит противостояние с Китаем

Токио будет наращивать военные расходы, усилит сотрудничество с Вашингтоном в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также займет более жесткую позицию против Пекина. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов, комментируя итоги парламентских выборов в Японии.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Во внешней политике ожидается резкое усиление «ястребиного» блока, что приведет к наращиванию оборонных расходов, еще более тесному сотрудничеству с США в АТР и еще более жесткой линии в отношении Китая, в том числе по вопросу Тайваня.

Александр Асафов
политолог

Аналитик также полагает, что премьер-министр Санаэ Такаити попробует изменить 9-ю статью конституции, которая лишала Японию права применять военную силу в международных спорах. По мнению Асафова, у премьера могут возникнуть сложности с реализацией этого плана.

Политолог в своем телеграм-канале поясняет, что для этого Такаити придется заручиться поддержкой двух третей членов палаты советников, где позиции Либерально-демократической партии после прошлогоднего поражения шаткие.

Ранее сообщалось, что после победы на выборах Такаити анонсировала изменение конституции страны. Она пообещала подготовить проект поправок в закон и провести по этому поводу референдум.

