Дешевый торг: в Крыму ответили на заявление Зеленского о полуострове

Заявления украинского руководства о непризнании российского статуса Крыма являются инструментом политического торга. Такую оценку в комментарии РИА Новости дал Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, комментируя очередные слова Владимира Зеленского.
По мнению крымского политика, подобные риторические «вбросы» адресованы, в первую очередь, западным спонсорам и внутренней аудитории.
«Это дешевый торг. Их цель — выторговать у Запада новые финансовые потоки и политические активы, параллельно работая на свою публику», — заявил Константинов.
Он также предположил, что одной из задач таких провокационных заявлений является сознательное затягивание любых переговорных процессов в преддверии выборов в Конгресс США.