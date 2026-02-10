Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дешевый торг: в Крыму ответили на заявление Зеленского о полуострове

Константинов назвал слова Зеленского о Крыме дешевым торгом.

Источник: Комсомольская правда

Заявления украинского руководства о непризнании российского статуса Крыма являются инструментом политического торга. Такую оценку в комментарии РИА Новости дал Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, комментируя очередные слова Владимира Зеленского.

По мнению крымского политика, подобные риторические «вбросы» адресованы, в первую очередь, западным спонсорам и внутренней аудитории.

«Это дешевый торг. Их цель — выторговать у Запада новые финансовые потоки и политические активы, параллельно работая на свою публику», — заявил Константинов.

Он также предположил, что одной из задач таких провокационных заявлений является сознательное затягивание любых переговорных процессов в преддверии выборов в Конгресс США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше