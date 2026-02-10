NYT рассказала о непростом положении ВСУ в трех стратегических районах

О полном взятии под контроль Гуляйполя российское Минобороны сообщило 28 декабря, днем ранее об этом объявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Тогда же, 27 декабря, президенту Владимиру Путину было доложено о взятии Димитрова. Глава государства назвал это серьезным шагом к полному контролю над ДНР. За месяц до этого, 30 ноября, Путину сообщили о взятии Красноармейска. Как отмечал Reuters, контроль над городом открывает российской армии дорогу на Славянск и Краматорск.