Fox: США ускорили разработку танка M1E3 Abrams ради его поставок граничащим с РФ странам

В статье говорится, что прототип M1E3 был представлен на автосалоне в Детройте в январе этого года, а первый взвод M1E3 будет готов к испытаниям в 2028 году. Новый M1E3 значительно отличается от более ранних версий.
Согласно Fox, башня у него расположена сверху, а экипаж из трех человек размещается бок о бок в корпусе, где броня наиболее прочная. Внешние камеры, сенсоры, тепловизионные прицелы и лазерные дальномеры подключаются к дисплеям в кабине пилота, выполненным в игровом стиле. Экипаж может дистанционно стрелять противотанковыми ракетами Javelin с дальностью действия до четырех километров, а также запускать другие виды снарядов, включая барражирующие боеприпасы.
У танка M1E3 есть интерфейс водителя, который выглядит как «контроллер Xbox». В танке используется модульное программное обеспечение с открытой системой «подключи и работай».
Новый M1E3 Abrams — это гибрид. Он оснащен дизельным двигателем Caterpillar и трансмиссией SAPA, которая позволяет ему переключаться в электрический режим.
Новый танк снабжен динамической защитой и способен противостоять целому ряду угроз — от безоткатных орудий до противотанковых управляемых ракет, реактивных и танковых снарядов, гранатометов и даже беспилотников. Система точно определяет местоположение вражеского стрелка, чтобы экипаж Abrams мог уничтожить его.
Плиты защитной брони на новом Abrams, установленные на корпусе, предотвращают проникновение гранатометных снарядов и отклоняют взрывную волну вниз или наружу.
По утверждению Fox, он сможет поражать легкобронированные машины, такие как российская БМП, и уничтожать беспилотники. А дистанционное управление позволит экипажу вести огонь, не открывая люк.
Вес M1E3 составит около 60 тонн после снятия верхней брони башни, что гарантирует повышение топливной экономичности примерно на 40%. Это также позволит M1E3 преодолевать на 30% больше мостовых переходов в Польше и других странах восточного фланга НАТО, граничащих с Россией, утверждает издание.
Хотя конфликт на Украине может скоро завершиться, «Россия Путина по-прежнему будет представлять долгосрочную угрозу», говорится в статье. В январе, во время операции «Зимний сокол», польские и американские военные провели в Польше боевые стрельбы с участием танков M1A2 Abrams. «Мы тренируемся, чтобы быть готовыми ко всему, что может произойти в будущем… и делаем это там, где, возможно, придется защищаться», — сказал американский полковник Мэтью Келли, командир боевой группы 1-й бронетанковой бригады.