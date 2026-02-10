Fox: США ускорили разработку танка M1E3 Abrams ради его поставок граничащим с РФ странам

Хотя конфликт на Украине может скоро завершиться, «Россия Путина по-прежнему будет представлять долгосрочную угрозу», говорится в статье. В январе, во время операции «Зимний сокол», польские и американские военные провели в Польше боевые стрельбы с участием танков M1A2 Abrams. «Мы тренируемся, чтобы быть готовыми ко всему, что может произойти в будущем… и делаем это там, где, возможно, придется защищаться», — сказал американский полковник Мэтью Келли, командир боевой группы 1-й бронетанковой бригады.