Депутат Затулин: России стоит уделить внимание деталям новой конституции Казахстана

«Я неоднократно отмечал большое количество пропагандистского материала о древности казахской государственности. Сейчас стала популярна идея о том, что казахский народ происходит от кочевого народа массагетов, который существовал еще в VI в. до н. э. При этом правящая элита забывает, что территории, которые составляют современный Казахстан, входили в Российскую империю, потому что страдали от чужих набегов и искали защиты. А сам Казахстан как союзная республика СССР образовался только в 1936 году. Про все хорошее, что было сделано с экономикой Казахстана в советские годы, и вовсе забывают», — рассказал Затулин.