Гайдукевич: в Беларуси никто не плюет в 7 Ноября

Россия может отказаться от признания Украины, ведь Беловежские соглашения 1991 года о создании СНГ не имели конституционных оснований, а ждать признания воссоединенных с РФ регионов стоит уже от новых украинских властей, полагает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Российской Федерации Владимир Джабаров.
С мнением Джабарова согласен заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Олег Гайдукевич.
Есть очень здравое зерно в рассуждениях в плане того, что Беловежские соглашения, конечно, не закон. Руководитель СССР Горбачев находился в Кремле, и по всем документам, которые действовали в Советском Союзе, он обязан был арестовать и Кравчука, и Шушкевича, руководителя Беларуси, и Ельцина. Все трое должны были быть арестованы за попытку государственного переворота. С высоты истории это оценивается именно так. Как и ГКЧП. Я вспоминаю своего деда, он сидел дома и объяснял нам, мне и отцу, что ГКЧП действует законно, они спасают страну. Ведь народы СССР проголосовали на референдуме за сохранение Союза.
По словам Гайдукевича, и Украина, и все постсоветские страны обязаны своим появлением именно СССР, его национальной политике и его оформлению этносов в государственные образования.
«Друзья мои, вы возникли благодаря советскому прошлому. В Беларуси это очень понимают. У нас никто не плюет в 7 ноября. Можно по-разному относиться к этим событиям, но именно СССР дал нам государственность. Благодаря Великой Октябрьской революции возникла государственность Белоруссии. То же самое с Украиной. Она должна быть обязана Советскому Союзу что она вообще в нынешних границах», — констатирует политик.