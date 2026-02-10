Ричмонд
Гайдукевич: в Беларуси никто не плюет в 7 Ноября

Мнение российского сенатора Владимира Джабарова о нелегитимности Беловежских соглашений разделяет его белорусский коллега Олег Гайдукевич.

Источник: Sputnik.by

Россия может отказаться от признания Украины, ведь Беловежские соглашения 1991 года о создании СНГ не имели конституционных оснований, а ждать признания воссоединенных с РФ регионов стоит уже от новых украинских властей, полагает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Российской Федерации Владимир Джабаров.

С мнением Джабарова согласен заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Олег Гайдукевич.

Есть очень здравое зерно в рассуждениях в плане того, что Беловежские соглашения, конечно, не закон. Руководитель СССР Горбачев находился в Кремле, и по всем документам, которые действовали в Советском Союзе, он обязан был арестовать и Кравчука, и Шушкевича, руководителя Беларуси, и Ельцина. Все трое должны были быть арестованы за попытку государственного переворота. С высоты истории это оценивается именно так. Как и ГКЧП. Я вспоминаю своего деда, он сидел дома и объяснял нам, мне и отцу, что ГКЧП действует законно, они спасают страну. Ведь народы СССР проголосовали на референдуме за сохранение Союза.

Олег Гайдукевич
заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ

По словам Гайдукевича, и Украина, и все постсоветские страны обязаны своим появлением именно СССР, его национальной политике и его оформлению этносов в государственные образования.

«Друзья мои, вы возникли благодаря советскому прошлому. В Беларуси это очень понимают. У нас никто не плюет в 7 ноября. Можно по-разному относиться к этим событиям, но именно СССР дал нам государственность. Благодаря Великой Октябрьской революции возникла государственность Белоруссии. То же самое с Украиной. Она должна быть обязана Советскому Союзу что она вообще в нынешних границах», — констатирует политик.