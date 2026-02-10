Гайдукевич: в Беларуси никто не плюет в 7 Ноября

Есть очень здравое зерно в рассуждениях в плане того, что Беловежские соглашения, конечно, не закон. Руководитель СССР Горбачев находился в Кремле, и по всем документам, которые действовали в Советском Союзе, он обязан был арестовать и Кравчука, и Шушкевича, руководителя Беларуси, и Ельцина. Все трое должны были быть арестованы за попытку государственного переворота. С высоты истории это оценивается именно так. Как и ГКЧП. Я вспоминаю своего деда, он сидел дома и объяснял нам, мне и отцу, что ГКЧП действует законно, они спасают страну. Ведь народы СССР проголосовали на референдуме за сохранение Союза.