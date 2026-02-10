Эксперт раскрыл, зачем Нетаньяху отправляется в Вашингтон

Аналитик в своем телеграм-канале отмечает, что в Израиле делают большую ставку на эту встречу. Он обращает внимание, что Биньямин Нетаньяху инициировал перенос встречи с Трампом на более раннее время. По мнению эксперта, это связано со стремлением израильского руководства убедиться, что все послания Израиля «доходят до Трампа максимально точно».
Одновременно США делают «финальный рывок» в подготовке к возможному удару по Ирану. В последние дни в небе над Ближним Востоком работает буквально «воздушный мост». Недавно в регион прибыли еще 6 самолетов F-35 и еще 3 американских самолета-заправщика.
Израиль по-прежнему пытается убедить США, что масштабный авиаудар приведет к смене режима в Иране, констатирует эксперт.
Ранее The Jerusalem Post сообщал, что Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удар по объектам иранской ракетной программы, если Тегеран пересечет «красные линии».