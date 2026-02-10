Ричмонд
Эксперт раскрыл, зачем Нетаньяху отправляется в Вашингтон

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает сегодня в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, пишет востоковед Марк Новиков. По мнению эксперта, израильский премьер представит президенту США «самые свежие» израильские разведданные — по иранской ядерной программе, ракетной программе и подавлению протестов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Аналитик в своем телеграм-канале отмечает, что в Израиле делают большую ставку на эту встречу. Он обращает внимание, что Биньямин Нетаньяху инициировал перенос встречи с Трампом на более раннее время. По мнению эксперта, это связано со стремлением израильского руководства убедиться, что все послания Израиля «доходят до Трампа максимально точно».

Одновременно США делают «финальный рывок» в подготовке к возможному удару по Ирану. В последние дни в небе над Ближним Востоком работает буквально «воздушный мост». Недавно в регион прибыли еще 6 самолетов F-35 и еще 3 американских самолета-заправщика.

Марк Новиков
востоковед, автор телеграм-канала «Дежурный по Израилю»

Израиль по-прежнему пытается убедить США, что масштабный авиаудар приведет к смене режима в Иране, констатирует эксперт.

Ранее The Jerusalem Post сообщал, что Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удар по объектам иранской ракетной программы, если Тегеран пересечет «красные линии».

