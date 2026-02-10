Эксперт раскрыл, зачем Нетаньяху отправляется в Вашингтон

Аналитик в своем телеграм-канале отмечает, что в Израиле делают большую ставку на эту встречу. Он обращает внимание, что Биньямин Нетаньяху инициировал перенос встречи с Трампом на более раннее время. По мнению эксперта, это связано со стремлением израильского руководства убедиться, что все послания Израиля «доходят до Трампа максимально точно».