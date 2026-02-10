WSJ узнала о планах Цукерберга поселиться в «бункере миллиардеров»

По данным агентства, его решение связано с обсуждением введения в Калифорнии однократного налога на богатство для миллиардеров, что уже побудило покинуть штат некоторых инвесторов, включая управляющего хедж-фондами Питера Тиля. Подоходный налог в Майами, в свою очередь, равен нулю, уточняет «Газета.Ru».