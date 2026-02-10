WSJ узнала о планах Цукерберга поселиться в «бункере миллиардеров»

Согласно информации издания, Цукерберг и его жена Присцилла Чан приобретают недавно построенный особняк на набережной на искусственном острове Индиан-Крик в Майами. Отмечается, что продавцом является компания, связанная с основателем сети сэндвичей Jersey Mike’s Subs Питером Канкро.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источник также подтверждает планы Цукерберга. Отмечается, что территория уже давно является местом жительства для ряда богатых людей, включая зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, дочь американского лидера Иванку Трамп, владельца Amazon Джеффа Безоса и др., пишет газета.
По данным агентства, его решение связано с обсуждением введения в Калифорнии однократного налога на богатство для миллиардеров, что уже побудило покинуть штат некоторых инвесторов, включая управляющего хедж-фондами Питера Тиля. Подоходный налог в Майами, в свою очередь, равен нулю, уточняет «Газета.Ru».
На данный момент состояние Марка Цукерберга, по данным Forbes, оценивается примерно в $246 млрд, и он уже владеет недвижимостью в Калифорнии, на Гавайях и в Вашингтоне.
Американский журнал Time 11 декабря прошлого года признал «Человеком года» разработчиков, создающих и обучающих искусственный интеллект (ИИ). На оформленной в стиле фотографии «Обед на небоскребе» обложке представлены предприниматели Марк Цукерберг и Илон Маск, гендиректоры AMD Лиза Су и принадлежащей Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис, главы Nvidia Дженсен Хуанг, OpenAI Сэм Альтман, Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.