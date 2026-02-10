Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст расширил список нежелательных в России организаций

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, немецкие «Федеральный союз русскоязычных родителей»* и «Германскую службу академических обменов»*, а также литовскую «Хроники.медиа»* и RISE Moldova* из Молдавии, сообщается на сайте ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V.* (“Федеральный союз русскоязычных родителей”), ФРГ… Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.* (DAAD, “Германская служба академических обменов”), ФРГ», — говорится в перечне.

Также в список вошли литовская организация «Хроники.медиа»* и RISE Moldova* (Ассоциация репортеров-расследователей и редакционной безопасности) из Молдавии.

Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность организации «Федеральный союз русскоязычных родителей» нежелательной на территории России. Отмечалось, что ее активность направлена на раскол в русскоязычной диаспоре в Германии, организация финансируется правительством Германии, открыто выступает против так называемого вторжения России на Украину, агитирует за предоставление дальнейшей военной поддержки Киеву и реализует проекты по дискредитации руководства РФ. Также организация оказывает информационную поддержку встречам ЛГБТ**-сообщества (признано в РФ экстремистским и запрещено).

* Организация внесена в перечень нежелательных в России.

**Движение признано в России экстремистским и запрещено.