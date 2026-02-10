Минюст расширил список нежелательных в России организаций

Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность организации «Федеральный союз русскоязычных родителей» нежелательной на территории России. Отмечалось, что ее активность направлена на раскол в русскоязычной диаспоре в Германии, организация финансируется правительством Германии, открыто выступает против так называемого вторжения России на Украину, агитирует за предоставление дальнейшей военной поддержки Киеву и реализует проекты по дискредитации руководства РФ. Также организация оказывает информационную поддержку встречам ЛГБТ**-сообщества (признано в РФ экстремистским и запрещено).