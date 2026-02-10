Минюст расширил список нежелательных в России организаций

«Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V.* (“Федеральный союз русскоязычных родителей”), ФРГ… Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.* (DAAD, “Германская служба академических обменов”), ФРГ», — говорится в перечне.
Также в список вошли литовская организация «Хроники.медиа»* и RISE Moldova* (Ассоциация репортеров-расследователей и редакционной безопасности) из Молдавии.
Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность организации «Федеральный союз русскоязычных родителей» нежелательной на территории России. Отмечалось, что ее активность направлена на раскол в русскоязычной диаспоре в Германии, организация финансируется правительством Германии, открыто выступает против так называемого вторжения России на Украину, агитирует за предоставление дальнейшей военной поддержки Киеву и реализует проекты по дискредитации руководства РФ. Также организация оказывает информационную поддержку встречам ЛГБТ**-сообщества (признано в РФ экстремистским и запрещено).
* Организация внесена в перечень нежелательных в России.
**Движение признано в России экстремистским и запрещено.