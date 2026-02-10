Каллас предложила ЕС сформулировать список требований к России

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, а к русским», — цитирует Каллас агентство Reuters.
Отмечается, что соответствующий список она собирается предложить правительствам стран ЕС уже в ближайшие дни. При этом подробности требований не сообщаются.
В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Французский лидер отметил, что Париж восстановил канал общения с Москвой на техническом уровне, и выразил надежду, что в будущем ЕС выработает «организованный подход» для контактов с Россией.
Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос 1 февраля раскритиковал заявление Каллас о переговорах с Россией. По его мнению, слова Каллас, сказанные на пресс-конференции Европейской службы внешних связей, о том, что оснований для возобновления диалога Европы и РФ нет, являются некорректными.