Каллас предложила ЕС сформулировать список требований к России

Евросоюз (ЕС) должен иметь список требований к России по урегулирования конфликта на Украине. Об этом 10 февраля заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Источник: Reuters

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, а к русским», — цитирует Каллас агентство Reuters.

Отмечается, что соответствующий список она собирается предложить правительствам стран ЕС уже в ближайшие дни. При этом подробности требований не сообщаются.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Французский лидер отметил, что Париж восстановил канал общения с Москвой на техническом уровне, и выразил надежду, что в будущем ЕС выработает «организованный подход» для контактов с Россией.

Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос 1 февраля раскритиковал заявление Каллас о переговорах с Россией. По его мнению, слова Каллас, сказанные на пресс-конференции Европейской службы внешних связей, о том, что оснований для возобновления диалога Европы и РФ нет, являются некорректными.

