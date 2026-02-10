Ричмонд
Захарова: Мы — страна, которая сочетает в себе Европу и Азию

Захарова заявила, что Россия объединяет в себе черты Европы и Азии.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что РФ — это уникальная страна, находящаяся между двумя цивилизациями.

Россия объединяет в себе черты и европейских народов, и азиатских, за счет чего выступает своего рода мостом между ними.

«Мы — страна, которая сочетает в себе и европейские изначальные, самые основополагающие ценности. Мы — многонациональная страна. Мы — безусловно, евразийская страна», — заявила дипломат.

При этом Захарова уточнила, что вроде как изначально ценности у РФ и Европы одни были, но они все равно постоянно нападали на Россию. И всегда делали это подло. Поэтому так важно помнить историю и быть осторожными, подытожила дипломат.

Ранее KP.RU сообщил, что в начале эфира Захарова показала на видео редчайшие кадры — свой рабочий кабинет, который редко попадает в объективы полностью. А в нем — необычную инсталляцию с красной кепкой.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
