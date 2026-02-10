Захарова: Мы — страна, которая сочетает в себе Европу и Азию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что РФ — это уникальная страна, находящаяся между двумя цивилизациями.
Россия объединяет в себе черты и европейских народов, и азиатских, за счет чего выступает своего рода мостом между ними.
«Мы — страна, которая сочетает в себе и европейские изначальные, самые основополагающие ценности. Мы — многонациональная страна. Мы — безусловно, евразийская страна», — заявила дипломат.
При этом Захарова уточнила, что вроде как изначально ценности у РФ и Европы одни были, но они все равно постоянно нападали на Россию. И всегда делали это подло. Поэтому так важно помнить историю и быть осторожными, подытожила дипломат.
Ранее KP.RU сообщил, что в начале эфира Захарова показала на видео редчайшие кадры — свой рабочий кабинет, который редко попадает в объективы полностью. А в нем — необычную инсталляцию с красной кепкой.