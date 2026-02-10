Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова напомнила о захватнических войнах Европы против России

В МИД напомнили о бесконечном нападении стран Запада на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила о захватнических войнах Европы против России. Об этом дипломат рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Есть очень важный исторический нюанс: те самые западные страны, с которыми нас вроде бы роднили эти европейские ценности, бесконечно на нас нападали. И это очень важный аргумент в любой полемике», — сказала Захарова KP.RU.

По словам представителя МИД, европейские страны подло нападали на Россию с точки зрения оккупации, порабощения и истребления.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше