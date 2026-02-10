Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила о захватнических войнах Европы против России. Об этом дипломат рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Есть очень важный исторический нюанс: те самые западные страны, с которыми нас вроде бы роднили эти европейские ценности, бесконечно на нас нападали. И это очень важный аргумент в любой полемике», — сказала Захарова KP.RU.
По словам представителя МИД, европейские страны подло нападали на Россию с точки зрения оккупации, порабощения и истребления.
