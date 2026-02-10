Захарова пошутила про кепку в своем кабинете, похожую на бейсболку Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе прямой трансляции на Радио «Комсомольская правда» иронично ответила на вопрос про красную кепку в ее рабочем кабинете, которая похожа на бейсболку президента США Дональда Трампа.
Дипломат в ходе трансляции показала организацию своего рабочего пространства, когда ведущие заметили, что сверху на глобусе лежит красная кепка с надписью белого цвета. Они поинтересовались, не ставший ли это знаменитым головной убор главы Белого дома с его предвыборным слоганом «Make America great again» («Сделаем Америку снова великой»).
«Нет совсем. Это кепка с английской надписью — Red machine — “Красная машина”», — сказала представитель внешнеполитического ведомства в беседе с KP.RU.
Она пошутила, что многие считают, что это «Красная машина». Ее подарили на день рождения, добавила Захарова.
