Захарова: Россия никогда не мстила своим врагам

Россия никогда не мстила своим врагам на всех этапах истории. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Мы сумели возродиться. Мы сумели выстроить эти отношения. Поэтому в нашей истории бывало разное. И удивительно, что наша страна никогда ни на одном этапе не мстила», — рассказала дипломат в беседе с KP.RU.
Захарова отметила, что Россия никогда не занимала позицию назначенного возмездия, придерживаясь мнения, что страна всегда исключительно права и ей должны ответить за все.
