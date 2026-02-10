Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Россия никогда не мстила своим врагам

Захарова заявила, что Россия никогда не занимала позицию назначенного возмездия по отношению к своим врагам.

Источник: Комсомольская правда

Россия никогда не мстила своим врагам на всех этапах истории. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы сумели возродиться. Мы сумели выстроить эти отношения. Поэтому в нашей истории бывало разное. И удивительно, что наша страна никогда ни на одном этапе не мстила», — рассказала дипломат в беседе с KP.RU.

Захарова отметила, что Россия никогда не занимала позицию назначенного возмездия, придерживаясь мнения, что страна всегда исключительно права и ей должны ответить за все.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше