Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе прямой трансляции на Радио «Комсомольская правда» сравнила позицию Евросоюза (ЕС) по переговорам об урегулировании на Украине со сказкой «Хрюк на елке».
«Попомните, да, как тот “Хрюк на елке” — когда ему, так сказать, достался счастливый билетик, и он пошел Новый год справлять. И так там разбуянился, что залез на елку и начал раскачиваться», — сказала она.
Дипломат отметила, что когда европейцы сейчас говорят про «стол переговоров», ей хочется сказать, чтобы они сначала научились себя вести за столом.
«Вы сначала прекратите делить людей на тех, кто за столом, кто в меню, а кто — как мы теперь читаем файлы Эпштейна — понимаем, что может быть уже и на тарелке, а может быть, и в желудке», — подчеркнула Захарова, отметив, что после осознания этого еврейцы станут достойными собеседниками.