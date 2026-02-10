Захарова сравнила позицию ЕС по переговорам со сказкой «Хрюк на елке»

«Вы сначала прекратите делить людей на тех, кто за столом, кто в меню, а кто — как мы теперь читаем файлы Эпштейна — понимаем, что может быть уже и на тарелке, а может быть, и в желудке», — подчеркнула Захарова, отметив, что после осознания этого еврейцы станут достойными собеседниками.