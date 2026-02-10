Ричмонд
Каллас размечталась предъявить России список требований по Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в ближайшие дни представит странам Евросоюза список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Подробности инициативы пока не раскрываются.

Источник: Life.ru

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам,, а к русским», — сказала Каллас.

Ранее Life.ru писал, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изменила свои амбициозные планы по созданию нового разведывательного органа в ЕС из-за разногласий с главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Как отмечает издание, ранее фон дер Ляйен намеревалась возглавить новый разведорган, однако против этой инициативы выступила дипломатическая служба ЕС (EEAS).

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

