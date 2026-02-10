Захарова ответила на критику сближения РФ с Китаем

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что у России с Китаем много общего, ответив на критику тех, кто полагает, что к КНР надо относиться осторожно.
Дипломат заметила, что наши страны являются соседними, и напомнила, что у России вторая по протяженности сухопутная граница с Китаем в мире.
«У нас есть общие точки соприкосновения, причем очень мощные в историческом контексте: мы были странами, которые вместе сражались с нацизмом», — сказала Мария Захарова в беседе с KP.RU.
