Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова ответила на критику сближения РФ с Китаем

Официальный представитель МИД подчеркнула важность дипломатии и истории.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что у России с Китаем много общего, ответив на критику тех, кто полагает, что к КНР надо относиться осторожно.

Дипломат заметила, что наши страны являются соседними, и напомнила, что у России вторая по протяженности сухопутная граница с Китаем в мире.

«У нас есть общие точки соприкосновения, причем очень мощные в историческом контексте: мы были странами, которые вместе сражались с нацизмом», — сказала Мария Захарова в беседе с KP.RU.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше