Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали Хартию о стратегическом партнерстве, сообщает посольство США в Азербайджане.

Источник: РБК

«Этот документ будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Соединенные Штаты привержены продолжению тесного сотрудничества с Азербайджаном в направлении реализации большого потенциала региона Южного Кавказа», — говорится в сообщении посольства.

В Хартии записаны основные направления сотрудничества.

Региональные связи и инфраструктура

  • Развитие транспортных коридоров, в том числе проекта TRIPP и Транскаспийского транспортного коридора (Среднего коридора)
  • Упрощение торговли и пересечения границ, укрепление международной логистики.

Экономика, инвестиции и технологии

  • Расширение двусторонней торговли и инвестиций, привлечение частного и государственного капитала
  • Сотрудничество в области искусственного интеллекта, цифровых технологий, центров обработки данных и космической отрасли
  • Проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инновационных платформ и поддержка венчурного капитала
  • Обмен опытом и техническая поддержка для развития квалифицированной рабочей силы

Энергетика

  • Развитие межсетевых соединений и диверсификация маршрутов поставок
  • Поддержка транзита полезных ископаемых на мировые рынки

Безопасность и оборона

  • Совместная работа в области обороны, включая продажи оборонной промышленности
  • Борьба с терроризмом и укрепление кибербезопасности критически важной инфраструктуры
  • Сотрудничество в гуманитарном разминировании и передаче технологий в этой сфере

Ранее сообщалось, что вице-президент США Вэнс с семьей прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан.

