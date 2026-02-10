Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства

«Этот документ будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Соединенные Штаты привержены продолжению тесного сотрудничества с Азербайджаном в направлении реализации большого потенциала региона Южного Кавказа», — говорится в сообщении посольства.
В Хартии записаны основные направления сотрудничества.
Региональные связи и инфраструктура
- Развитие транспортных коридоров, в том числе проекта TRIPP и Транскаспийского транспортного коридора (Среднего коридора)
- Упрощение торговли и пересечения границ, укрепление международной логистики.
Экономика, инвестиции и технологии
- Расширение двусторонней торговли и инвестиций, привлечение частного и государственного капитала
- Сотрудничество в области искусственного интеллекта, цифровых технологий, центров обработки данных и космической отрасли
- Проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инновационных платформ и поддержка венчурного капитала
- Обмен опытом и техническая поддержка для развития квалифицированной рабочей силы
Энергетика
- Развитие межсетевых соединений и диверсификация маршрутов поставок
- Поддержка транзита полезных ископаемых на мировые рынки
Безопасность и оборона
- Совместная работа в области обороны, включая продажи оборонной промышленности
- Борьба с терроризмом и укрепление кибербезопасности критически важной инфраструктуры
- Сотрудничество в гуманитарном разминировании и передаче технологий в этой сфере
Ранее сообщалось, что вице-президент США Вэнс с семьей прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан.