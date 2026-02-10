ЕС составит список уступок, которые хочет потребовать от РФ по Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что займется подготовкой списка требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине.
«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев», — приводит ее слова «360».
Каллас заявила, что у Евросоюза тоже есть условия, которые они выдвинут не к украинской стороне, а к российской.
Отмечается, Каллас намерена предложить правительствам государств-членов ЕС список в ближайшие дни.
Ранее Каллас заявила, что Киев готов идти на «сложные уступки, которые от него требуют» на переговорах.
Отметим, глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что украинский конфликт уже мог бы завершиться, если бы страны Европы не противодействовали мирным усилиям американского президента Дональда Трампа.