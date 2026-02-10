Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС составит список уступок, которые хочет потребовать от РФ по Украине

Каллас заявила, что Евросоюз выдвинет условия российской стороне.

Источник: Аргументы и факты

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что займется подготовкой списка требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине.

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев», — приводит ее слова «360».

Каллас заявила, что у Евросоюза тоже есть условия, которые они выдвинут не к украинской стороне, а к российской.

Отмечается, Каллас намерена предложить правительствам государств-членов ЕС список в ближайшие дни.

Ранее Каллас заявила, что Киев готов идти на «сложные уступки, которые от него требуют» на переговорах.

Отметим, глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что украинский конфликт уже мог бы завершиться, если бы страны Европы не противодействовали мирным усилиям американского президента Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше