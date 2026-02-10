В файлах Эпштейна обнаружили запись о «бойфренде» Макрона

«Мне показали фотографию бойфренда* Макрона. Ах… лицемерие», — написал Эпштейн собеседнику.
Его визави был поражён, что в качестве предмета обсуждения фигурирует человек в военной форме. Отреагировав на это, Эпштейн язвительно констатировал, что подобное обстоятельство кардинально меняет смысл привычных словосочетаний.
«Это придаёт новый смысл фразе “я прикрою твою спину”. Или помни, французы стоят за твоей спиной», — заключил он.
Напомним, ранее стало известно, что имя Эмманюэля Макрона упоминалось в файлах Эпштейна. Документы были опубликованы Минюстом США. Согласно рассекреченным перепискам за август 2018 года, Макрон через доверенных лиц просил финансиста помочь разработать политическую стратегию для достижения амбициозной цели — возглавить Европу, а в идеале и весь мир. А вот глава Белого дома Дональд Трамп упоминается в новых файлах Эпштейна более 38 тысяч раз.
