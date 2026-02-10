Лавров надеется, что партия войны не помешает движению России и США к миру

Россия рассчитывает, что «партия войны», которая прочно обосновалась во многих европейских столицах, не сможет остановить начатое Москвой и Вашингтоном движение к прочному миру. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.