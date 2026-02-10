Россия рассчитывает, что «партия войны», которая прочно обосновалась во многих европейских столицах, не сможет остановить начатое Москвой и Вашингтоном движение к прочному миру. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.
«Надеемся, что “партия войны”, которая “окопалась” в Брюсселе, Лондоне и некоторых других европейских столицах, не сможет остановить начатое лидерами России и США трудное, но столь необходимое движение к прочному миру», — отметил глава МИД.
Ранее Сергей Лавров заметил, что в Европе несколько поутихли требования нанести поражение Российской Федерации. По словам министра, в Европе официально призывают готовиться к противостоянию с Москвой в 2029—2030 годах.