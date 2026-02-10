Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия завершит возвращение русских земель «в родную гавань», заявил Лавров

Россия намерена довести до конца процесс возвращения исконно русских земель, ориентируясь на волю людей, проживающих на этих территориях. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на торжественном собрании ко Дню дипломатического работника.

«Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведём до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что речь идёт о завершении исторического процесса, который имеет принципиальное значение для страны и для миллионов русских, проживающих на Украине.

Ранее Лавров заявил о намерении России добиваться признания геноцида советского народа. Он подчеркнул, что это касается преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против граждан СССР.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше