Россия завершит возвращение русских земель «в родную гавань», заявил Лавров

«Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведём до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», — сказал Лавров.
Глава МИД отметил, что речь идёт о завершении исторического процесса, который имеет принципиальное значение для страны и для миллионов русских, проживающих на Украине.
Ранее Лавров заявил о намерении России добиваться признания геноцида советского народа. Он подчеркнул, что это касается преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против граждан СССР.
