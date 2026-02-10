Достижение целей специальной военной операции помогает формировать архитектуру евразийской безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.
По словам министра, успех в достижении целей СВО и урегулирование кризиса на западных рубежах способны придать импульс реализации инициатив России, направленных на обустройство Евразийского континента. В них, как отметил Лавров, входит создание большого Евразийского партнерства и организации архитектуры безопасности в регионе.
Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров призвал обеспечить необходимую предсказуемость в сфере стратегической стабильности после завершения действия Договора об ограничении СНВ.