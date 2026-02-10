Европарламент проведёт экстренное голосование из-за кредита Киеву

Большинство депутатов поддержали проведение срочного голосования по корректировке финансовых рамок ЕС до 2027 года. Это решение открывает возможность для Брюсселя привлекать заимствования на внешних рынках под гарантии общеевропейского бюджета с целью последующего кредитования Киева. Непосредственное голосование по изменениям, а также по утверждению самого кредитного инструмента и механизма фонда для Украины, запланировано на среду.