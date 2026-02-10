Европарламент проведёт экстренное голосование из-за кредита Киеву

Большинство депутатов поддержали проведение срочного голосования по корректировке финансовых рамок ЕС до 2027 года. Это решение открывает возможность для Брюсселя привлекать заимствования на внешних рынках под гарантии общеевропейского бюджета с целью последующего кредитования Киева. Непосредственное голосование по изменениям, а также по утверждению самого кредитного инструмента и механизма фонда для Украины, запланировано на среду.
Напомним, лидеры Евросоюза в конце декабря прошлого года согласовали выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на два года. Данное решение стало альтернативой конфискации замороженных российских активов, против которой выступила Бельгия. Для окончательного оформления кредита Европейской комиссии требуется утвердить изменения в бюджет и механизм выплат. В Брюсселе рассчитывают начать переводы средств Украине уже в апреле текущего года.
Ранее сообщалось, что руководство ЕС намерено добиться смены власти в Венгрии. Это необходимо Брюсселю для преодоления венгерского вето и обеспечения частичного вступления Украины в ЕС уже в следующем году. Повышенное внимание европейской элиты к внутренней политике Венгрии связано с планами по интеграции Украины.
