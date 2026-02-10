Ричмонд
Европарламент проведёт экстренное голосование из-за кредита Киеву

Европейский парламент во вторник, 10 февраля, утвердил экстренную процедуру для внесения изменений в многолетний бюджет Евросоюза, что позволит начать процесс выделения кредита Украине. Об этом сообщили по итогам состоявшегося голосования.

Источник: Life.ru

Большинство депутатов поддержали проведение срочного голосования по корректировке финансовых рамок ЕС до 2027 года. Это решение открывает возможность для Брюсселя привлекать заимствования на внешних рынках под гарантии общеевропейского бюджета с целью последующего кредитования Киева. Непосредственное голосование по изменениям, а также по утверждению самого кредитного инструмента и механизма фонда для Украины, запланировано на среду.

Напомним, лидеры Евросоюза в конце декабря прошлого года согласовали выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на два года. Данное решение стало альтернативой конфискации замороженных российских активов, против которой выступила Бельгия. Для окончательного оформления кредита Европейской комиссии требуется утвердить изменения в бюджет и механизм выплат. В Брюсселе рассчитывают начать переводы средств Украине уже в апреле текущего года.

Ранее сообщалось, что руководство ЕС намерено добиться смены власти в Венгрии. Это необходимо Брюсселю для преодоления венгерского вето и обеспечения частичного вступления Украины в ЕС уже в следующем году. Повышенное внимание европейской элиты к внутренней политике Венгрии связано с планами по интеграции Украины.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

