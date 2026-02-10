Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня дипломатического работника. По его словам, Москва намерена опираться на понимания, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Лавров подчеркнул, что ключевыми условиями остаются восстановление языковых, культурных и религиозных прав тех, кто останется под властью Киева. Кроме того, необходимо устранение военных угроз национальной безопасности Российской Федерации со стороны Украины, которые стали первопричиной конфликта.
Глава МИД отметил, что, как неоднократно заявлял президент Путин, Россия предпочитает добиваться поставленных целей именно дипломатическим путем и остается приверженной ранее достигнутым договоренностям.
Ранее KP.RU писал, что Российская Федерация доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в «родную гавань». Это сказал Сергей Лавров, подчеркнув, что жители Крыма, Донбасса и Новороссии открыто выразили свое желание воссоединиться с РФ на референдумах.