Лавров: Россия готова к поиску переговорного решения по Украине

Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня дипломатического работника. По его словам, Москва намерена опираться на понимания, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.