Германо-британская Hypersonica испытала прототип гиперзвуковой ракеты

Германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica сообщила, что успешно испытала прототип гиперзвуковой ракеты в Норвегии.
Первый гиперзвуковой испытательный полет прототипа ракеты провели на космодроме Аннёйя в Норвегии, он прошел успешно, говорится в сообщении на сайте стартапа.
Отмечается, что прототип разогнался до скорости более 6 Махов и преодолел более 300 километров. Во время подъема и последующего спуска через атмосферу все системы сработали штатно. Системы также протестировали на уровне отдельных компонентов на гиперзвуковых скоростях.
«Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году», — приводится в релизе заявление соучредителей Hypersonica Филиппа Керта и Марка Эвенца.
Данные, полученные в результате испытания, станут основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем, а также расширят возможности по анализу характеристик вооружений противника, отметили они.
Напомним, в октябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране завершились испытания межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которая не имеет аналогов.