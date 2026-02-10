Ричмонд
Германо-британская Hypersonica испытала прототип гиперзвуковой ракеты

Испытания на космодроме Аннёйя в Норвегии прошли успешно.

Германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica сообщила, что успешно испытала прототип гиперзвуковой ракеты в Норвегии.

Первый гиперзвуковой испытательный полет прототипа ракеты провели на космодроме Аннёйя в Норвегии, он прошел успешно, говорится в сообщении на сайте стартапа.

Отмечается, что прототип разогнался до скорости более 6 Махов и преодолел более 300 километров. Во время подъема и последующего спуска через атмосферу все системы сработали штатно. Системы также протестировали на уровне отдельных компонентов на гиперзвуковых скоростях.

«Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году», — приводится в релизе заявление соучредителей Hypersonica Филиппа Керта и Марка Эвенца.

Данные, полученные в результате испытания, станут основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем, а также расширят возможности по анализу характеристик вооружений противника, отметили они.

Напомним, в октябре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране завершились испытания межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которая не имеет аналогов.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
