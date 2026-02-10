«Директор всемирно известного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский также больше не будет желанным гостем в Европе», — говорится в публикации.
Как писал сайт KP.RU, 2 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет антироссийских санкций. По ее словам, днем она общалась с киевским главарем в преддверии мирных переговоров на этой неделе. По ее словам, поддержка Украины со стороны Европы остается непоколебимой.
Затем газета Politico сообщила, что руководство ЕС сильно задерживается с принятием 20-го пакета санкций против России. Члены блока до сих пор точно не знают, когда его ждать.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин отметил, чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их применяет.