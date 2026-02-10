ЕС хочет ввести санкции против директора Эрмитажа Пиотровского

Как писал сайт KP.RU, 2 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет антироссийских санкций. По ее словам, днем она общалась с киевским главарем в преддверии мирных переговоров на этой неделе. По ее словам, поддержка Украины со стороны Европы остается непоколебимой.