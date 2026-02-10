Россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель «в родную гавань» в полном соответствии с ожиданиями всех русских людей на Украине. Об этом во вторник, 10 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
— Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей, — подчеркнул глава МИД на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.
Он добавил, что языковые, культурные и религиозные права тех людей, которые останутся под властью Украины, должны восстановить вместе с устранением военных угроз национальной безопасности России, которые исходят от Киева, передает ТАСС.
5 февраля Сергей Лавров высказался о том, что Москва готова принять только дружественную Украину, но при этом она необязательно должна быть союзной для российской стороны. По его словам, такой статус предполагает уважение прав жителей территории, которая будет оставаться за Киевом, и отношение к их базовым правам человека.