Лавров: Россия добьется возвращения исконно русских земель в родную гавань

5 февраля Сергей Лавров высказался о том, что Москва готова принять только дружественную Украину, но при этом она необязательно должна быть союзной для российской стороны. По его словам, такой статус предполагает уважение прав жителей территории, которая будет оставаться за Киевом, и отношение к их базовым правам человека.