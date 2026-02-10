Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Россия добьется возвращения исконно русских земель в родную гавань

Россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель «в родную гавань» в полном соответствии с ожиданиями всех русских людей на Украине. Об этом во вторник, 10 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель «в родную гавань» в полном соответствии с ожиданиями всех русских людей на Украине. Об этом во вторник, 10 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей, — подчеркнул глава МИД на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

Он добавил, что языковые, культурные и религиозные права тех людей, которые останутся под властью Украины, должны восстановить вместе с устранением военных угроз национальной безопасности России, которые исходят от Киева, передает ТАСС.

5 февраля Сергей Лавров высказался о том, что Москва готова принять только дружественную Украину, но при этом она необязательно должна быть союзной для российской стороны. По его словам, такой статус предполагает уважение прав жителей территории, которая будет оставаться за Киевом, и отношение к их базовым правам человека.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше