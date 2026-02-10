В ЕС захотели ввести запрет на операции криптой с Россией

В ЕС уверены, что точечные санкции против отдельных криптосервисов уже не работают — их владельцы быстро запускают платформы-клоны и продолжают проводить операции. Поэтому теперь предлагается запретить взаимодействие с любыми поставщиками услуг, связанных с криптоактивами, а также использование платформ, зарегистрированных в России.
Под ограничения могут попасть и финансовые структуры из третьих стран. В документах упоминаются, в частности, два банка Киргизии, а также кредитные организации в Лаосе и Таджикистане.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 20-й пакет европейских санкций против России будет включать полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Кроме того, ЕК предлагает запретить странам ЕС закупать в России металлы, минералы и редкоземельные элементы на сумму около 570 миллионов евро в год.
