В ЕС захотели ввести запрет на операции криптой с Россией

В ЕС уверены, что точечные санкции против отдельных криптосервисов уже не работают — их владельцы быстро запускают платформы-клоны и продолжают проводить операции. Поэтому теперь предлагается запретить взаимодействие с любыми поставщиками услуг, связанных с криптоактивами, а также использование платформ, зарегистрированных в России.