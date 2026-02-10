Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС захотели ввести запрет на операции криптой с Россией

Еврокомиссия в рамках 20-го пакета антироссийских санкций предложила ввести полный запрет на криптовалютные операции с Россией. По данным Financial Times, в Брюсселе считают, что такая мера перекроет один из ключевых каналов обхода ограничений.

Источник: Life.ru

В ЕС уверены, что точечные санкции против отдельных криптосервисов уже не работают — их владельцы быстро запускают платформы-клоны и продолжают проводить операции. Поэтому теперь предлагается запретить взаимодействие с любыми поставщиками услуг, связанных с криптоактивами, а также использование платформ, зарегистрированных в России.

Под ограничения могут попасть и финансовые структуры из третьих стран. В документах упоминаются, в частности, два банка Киргизии, а также кредитные организации в Лаосе и Таджикистане.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 20-й пакет европейских санкций против России будет включать полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Кроме того, ЕК предлагает запретить странам ЕС закупать в России металлы, минералы и редкоземельные элементы на сумму около 570 миллионов евро в год.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше