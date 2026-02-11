Попшой: Молдова до выхода из СНГ должна погасить долг в 100 тысяч евро

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Молдова заплатит около 100 000 евро до выхода из Содружества независимых государств (СНГ), заявил глава Министерства иностранных дел вице-премьер Михаил Попшой.
Данная сумма представляет собой задолженность по членским взносам, накопленную за последние годы.
«Если мы хотим соблюдать международное право и быть спокойными, нам, вероятно, следует погасить эту задолженность… Если мы должны соблюдать наши обязательства, до выхода из состава взносы должны быть оплачены. Это около 100 тысяч евро или больше. Это не непомерная сумма, но она существенна», — заявил Попшой в эфире одного из телеканалов.
Он также отметил, что в последние годы власти Молдовы «не получали никаких выгод от участия в СНГ за те взносы, которые платили».
Напомним, 19 января глава МИД Молдовы вице-премьер Михаил Попшой заявил, что Кишинев начал процедуру денонсации трех основополагающих соглашений: Устава СНГ, подписанного в Минске 22 января 1993 года, соглашения о создании СНГ от 8 декабря 1991 года и приложения к этому соглашению от 22 декабря 1991 года. По словам министра, Молдова фактически уже не участвует в работе организации, а нынешние шаги завершат процесс выхода в правовом поле.