Песков: СВО стала неизбежной после того, как Запад отверг выходы на мирный путь

Проведение специальной военной операции стало неизбежным после того, как Запад отверг все выходы на мирный путь. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Только после того, когда все возможности для выхода на пути мирного урегулирования были отвергнуты западниками, вот тогда стала неизбежна специальная военная операция», — сообщил политик.
Песков подчеркнул, что и Россия, и президент Владимир Путин до последнего пытались обеспечить интересы страны мирными средствами.