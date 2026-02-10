Лавров заявил о готовности России искать решения кризиса на Украине

Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Москва будет опираться на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
«Языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины», — подчеркнул он.
Как указал Лавров, эти цели должны быть достигнуты с помощью дипломатии.
Ранее Лавров заявил, что на переговорах по Украине обсуждаются вопросы признания территорий.
