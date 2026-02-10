Ричмонд
EUO: рэпер Тимати попадет под антироссийские санкции Евросоюза

Евросоюз введет санкции против рэпера Тимати и театрального продюсера Игоря Солонина.

Источник: Комсомольская правда

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) попадет под новые санкции Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы ЕС.

«В их число также входят певец Тимур Юнусов, выступавший в Крыму», — говорится в материале при перечислении лиц, которые попадут под рестрикции ЕС.

Согласно заявлению издания, под санкции также будут введены против генерального директора Мариупольского театра и продюсера Игоря Солонина.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз ввел санкции против российских журналистов Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева и Екатерины Андреевой. Также под ограничения ЕС попали телеведущая Мария Ситтель, артисты Роман Чумаков и Сергей Полунин. Евросоюз наложил на них личные санкции, согласно которым россияне не могут въезжать в страны объединения.

