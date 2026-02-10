EUO: рэпер Тимати попадет под антироссийские санкции Евросоюза

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз ввел санкции против российских журналистов Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева и Екатерины Андреевой. Также под ограничения ЕС попали телеведущая Мария Ситтель, артисты Роман Чумаков и Сергей Полунин. Евросоюз наложил на них личные санкции, согласно которым россияне не могут въезжать в страны объединения.