EUO: рэпер Тимати попадет под антироссийские санкции Евросоюза

«В их число также входят певец Тимур Юнусов, выступавший в Крыму», — говорится в материале при перечислении лиц, которые попадут под рестрикции ЕС.
Согласно заявлению издания, под санкции также будут введены против генерального директора Мариупольского театра и продюсера Игоря Солонина.
Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз ввел санкции против российских журналистов Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева и Екатерины Андреевой. Также под ограничения ЕС попали телеведущая Мария Ситтель, артисты Роман Чумаков и Сергей Полунин. Евросоюз наложил на них личные санкции, согласно которым россияне не могут въезжать в страны объединения.
