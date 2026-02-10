Ричмонд
Вэнс удалил запись, в которой использовал формулировку «геноцид армян»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал в соцсетях, а затем быстро удалил запись, в которой дважды использовал формулировку «геноцид армян».

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал в соцсетях, а затем быстро удалил запись, в которой дважды использовал формулировку «геноцид армян».

В публикации говорилось о том, что Джей Ди Вэнс с супругой Ушей Вэнс посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд в Ереване, посвященный жертвам геноцида армян в Османской империи.

Позднее сообщение с упоминанием визита к мемориалу было повторно опубликовано его пресс-секретарем Тейлор Ван Кирк, однако без использования соответствующего термина.

Напомним, вице-президент Соединенных Штатов побывал в Армении с визитом 9 февраля. Целью поездки Вэнса является поддержка «мирных усилий» американской администрации, а также продвижение проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

