Песков заявил, что мир всегда лучше войны

Путин до последнего пытался обеспечить интересы России мирными средствами, заявил представитель Кремля.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что мир всегда лучше войны, и отметил, что от сложившейся сегодня глобальной ситуации проигрывают все.

«Сейчас проигрывает мир в целом. Мир всегда лучше, чем война», — сказал он, отвечая на просьбу журналиста «НЬЮМ ТАСС» прокомментировать ситуацию с дипломатией в мире с учетом большого числа военных конфликтов.

Песков также отметил, что глава РФ Владимир Путин до последнего пытался обеспечить интересы России мирными средствами.

Ранее представитель Кремля заявил, что работа по процессу украинского урегулирования продолжается.

