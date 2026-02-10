Дело Миндича не отпускает: Дома у одного из начальников НАБУ обнаружили прослушку

По информации НАБУ, подслушивающее устройство установили сотрудники одного из правоохранительных органов, название которого не раскрывается. Ранее между НАБУ и Службой безопасности Украины уже возникали конфликты, сопровождавшиеся взаимными задержаниями сотрудников.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Семён Клименко прямо намекнул на возможную причастность СБУ.
«В стране идёт полномасштабное вторжение, и при этом Служба безопасности выделяет чрезвычайно огромный ресурс, чтобы заниматься расследованием недекларирования какого-либо имущества детектива. Причём это не их подследственность, это нарушение закона», — заявил он.
Напомним, что в прошлом году между офисом президента, СБУ и антикоррупционными органами (НАБУ и САП) существовало острое противостояние — от попыток ограничить их полномочия до коррупционных скандалов в окружении Зеленского. В последние месяцы открытых конфликтов не наблюдалось, однако, как отмечают политические источники, не исключено, что планы по нейтрализации НАБУ и САП силами СБУ, ГБР и Генпрокуратуры всё ещё не сняты с повестки.
Ранее блогер Анатолий Шарий заявил, что киевский режим планирует весной лишить антикоррупционные органы НАБУ и САП их реальных полномочий. По его информации, в офисе Владимира Зеленского уверены, что смогут взять под контроль эти структуры и провести соответствующие законодательные изменения быстро. При этом они рассчитывают, что серьёзного сопротивления со стороны западных партнёров не последует.
