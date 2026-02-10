Ричмонд
Министр торговли США рассказал об обеде на острове Эпштейна с женой и детьми

Министр торговли Соединённых Штатов Говард Латник подтвердил, что в 2012 году посещал частный остров осуждённого за растление несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он заявил в ходе слушаний в Сенате США, отметив, что находился там вместе с семьёй во время круизного отпуска.

По словам министра, он провёл на острове около часа за обедом в компании супруги, четверых детей, их няни и другой семейной пары. Латник настоял, что во время этого визита не происходило ничего предосудительного, и он покинул остров в тот же день. Он также подчеркнул, что не поддерживал близких отношений с Эпштейном, встречаясь с ним лично всего три раза за 14 лет.

Однако американские законодатели из обеих партий призвали министра к отставке, обвинив его во лжи перед Конгрессом и общественностью. Они указали на несоответствие в его показаниях: ранее Латник утверждал, что прекратил все контакты с Эпштейном ещё в 2005 году.

Напомним, что 30 января Минюст США завершил публикацию обширного архива по делу Эпштейна, включающего более трёх миллионов страниц документов, две тысячи видеозаписей и 180 тысяч фотографий. В материалах упоминаются десятки известных политиков, представителей королевских семей, бизнесменов и дипломатов, в том числе бывший президент США Билл Клинтон и действующий Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что репутация британской монархии столкнулась с новыми серьёзными обвинениями, связанными с деятельностью принца Эндрю. Согласно данным, младший брат короля Карла III мог злоупотреблять своим служебным положением. Он передавал конфиденциальные правительственные документы финансисту Джеффри Эпштейну.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

