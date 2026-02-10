Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000, пишут СМИ

ПАРИЖ, 10 фев — РИА Новости. Франция готовится передать Украине два истребителя Mirage 2000 из запасов вооруженных сил (ВС) страны, пишет во вторник газета Journal du Dimanche (JDD).
Министр обороны Франции Катрин Вотрен посетила в субботу Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Михаилом Федоровым. После встречи с Вотрен Федоров заявил, без уточнения количества, что Париж готовится передать Киеву дополнительные истребители.
«После отправки трех самолетов в 2025 году, Париж готовится к поставке для Украины еще двух истребителей Mirage 2000… из запасов ВС Франции», — сообщает издание.
Ожидается, что эти два истребителя поступят на Украину в течение следующих шести месяцев. Самолеты будут переданы в рамках соответствующего соглашения Парижа и Киева, о котором президент Франции Эммануэль Макрон объявил еще в 2024 году, уточняет издание.
В июне 2024 года Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. В феврале 2025 года тогдашний глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное число передаваемых самолетов не называлось.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.